Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Özgür Özel, herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip yakıp yıkar"

-"Bu nasıl iştir. Bu kabristanları yıkmanın kime ne faydası var. Bunu hangi hakla nasıl yapıyorsunuz. Hepsi tarih, hepsi eser olarak muhteşem eserler ve bu eserleri bu ahlaksızlar, bu edep yoksunu namussuzlar orada gelip yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. O eserleri bu şekilde yıkmaya yeltenmek yenilir yutulur bir iş değil"

-"Onun için şu anda biz yargımızla bu işin üzerine gidiyoruz ve bu eylemlere katılanların tespitini yaparak, yüzü maskeli teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz"

-"Birileri herkesi sersem yerine koyarak rüşvet çarkının üzerini kapatmaya çalışıyor ama nafile. Ne bu millet ne bu yargı böyle bir kepazeliğin üzerinin kapatılmasına izin vermeyecek"

-"CHP'liler siyasi saiklerle söylediklerimizi dikkate almıyor diyelim. Deniz Baykal'ın 2005'teki tespitlerine bir itirazları olmaz herhalde"

-"Ne diyor Baykal, siyasette dürüstlük diyor. Haram korkusu diyor. CHP'de bir daha İSKİ benzeri skandallar olmayacak diyor. CHP'li yöneticiler ortaya dökülen onca rezaletten sonra sayın Baykal'ın sözünü hiç mi üzerlerine almıyorlar. 20 yıl sonra aynı sahnelere şahit olmaktan hiç mi utanmıyorlar"

-"CHP'li yöneticiler ortaya dökülen onca rezaletten sonra sayın Baykal'ın sözünü hiç mi üzerlerine almıyorlar. 20 yıl sonra aynı sahnelere şahit olmaktan hiç mi utanmıyorlar"

-" Türkiye'nin ana muhalefetinin içler acısı hali bizi hem üzüyor hem öfkelendiriyor. Kalkıyor tüm medya gruplarını isim vererek şikayet ediyor. Bizi dünyaya şikayet ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı'mı aynı şekilde şikayet ediyor. Sen kimsin ya. Her şeyden önce senin gramın ne. Sen nasıl olur da bakanımı şikayet etmeye kalkarsın"

-"Hepsinden öte bu marjinal grupları Şehzadebaşı'na toparlayıp, orada cami yanındaki kabristanı adeta yerle bir ediyorlar"

-"Ana muhalefet partisinin, marjinal sol örgütlerin, ağzı bozuk tiplerin haramilerin oyuncağı haline gelmesi bizi gerçekten rahatsız ediyor. Polise taş atan, balta ile saldıran soysuzlara kol kanat germesi milletimiz gibi bizi de rencide diyor"

-"Şimdi çıkmışlar pazartesi akşamı yaşanan alçaklıkla ilgili nedamet cümleleri kuruyorlar. Sosyal medyada ahlakçılık yaparak küfürbazlarla güya aralarına mesafe koymaya çalışıyorlar. İyi de millete düne kadar küfür eden kişileri protokolde baş köşeye oturtan siz değil miydiniz?"

-"Seçimler öncesi ağzı bozuk tipleri kahramanlaştıran siz değil miydiniz? Gezi'de çapulculara 'çiçek çocuk' deyip sahip çıkan siz değil miydiniz? Banka soyguncusu eşkıyaları gençlere rol model olarak sunan siz değil miydiniz?"

-"Milletin inancı ile, değerleri ile kavgalı marjinal tipleri partinizde karar merciine getiren siz değil miydiniz? Pazartesi günkü namussuzluğu zehirli diliniz ile siz hazırladınız. Millete hakaret edenlere siz prim verdiniz. Bu milletin fertlerini yıllarca birbirine siz düşürdünüz. Bugün güya rahatsız olduğunuz kötülüğü siz sıradan hale getirdiniz, siz yıllarca meşrulaştırdınız. Yaşanan bu alçaklığın en büyük sebebi CHP yönetiminin tükenmişliğidir, ta kendisidir"

-"Sayın Özel, maalesef özgürleşememiştir. Koltuğunu borçlu olduğu vesayet odaklarının emrinden çıkamadı. Şu an bulunduğu makama yetersiz geldiğini çok açık ve net ortaya koymuştur"

-"Bugün söylediğini yarın inkar eden belediye başkanlarından sürekli ayar yiyen, aciz çaresiz bir karakter ile karşı karşıyayız. Biz kendisini toparlamasını bekledikçe sayın Özel freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı sürükleniyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.