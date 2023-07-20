Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Türkiye'de ağırlayacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Türkiye'de ağırlayacak

20.07.2023 23:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ayrı ayrı Türkiye'de misafir edecek. Liderler, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ayrı ayrı Türkiye'de misafir edecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

25 TEMMUZ'DA MAHMUD ABBAS'I AĞIRLAYACAK

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

NETANYAHU İSE 28 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da 28 Temmuz'da ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Türkiye'de ağırlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Türkiye'de ağırlayacak - Son Dakika
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