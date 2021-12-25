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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

25.12.2021 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 1921 yılında düşman işgalinden kurtulan ve kurtuluşun 100'üncü yılında düzenlenen etkinliklere katılmak için havayolu ile Gaziantep'e geldi. Öğle saatlerinde İstanbul'dan Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi ziyaret ve toplu açılış töreni gerçekleştirecek. - GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gaziantep, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te - Son Dakika


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