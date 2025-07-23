Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay, milli ve manevî değerleriyle daima ana vatan ile bütünleşmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hatay'ın tarihi, kültürel ve stratejik yönleriyle Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, kentin milli ve manevi değerleriyle her zaman ana vatanla bütünleştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Hatay, sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmuş, milli ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal'in, Hatay'ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi olarak değil, Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak gördüğünü hatırlatan Erdoğan, bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütüldüğünü kaydetti. Erdoğan, "Hatay halkı kendi iradesiyle verdiği karar neticesinde 29 Haziran 1939'da Türkiye'ye katılma yönünde oy kullanılmış ve 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay resmen ana vatana kavuşmuştur. Bu tarih, Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir" dedi.

Hatay'ın ana vatana katılışının, millet tarihindeki en gurur verici gelişmelerden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli günün coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Erdoğan mesajını, "Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu kutsal davada emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve bu uğurda mücadele eden herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" sözleriyle tamamladı. - ANKARA