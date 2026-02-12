Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, İTT'ye üye ülkelerle sınır aşan koridorları geliştirmek - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, İTT'ye üye ülkelerle sınır aşan koridorları geliştirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, İTT\'ye üye ülkelerle sınır aşan koridorları geliştirmek
12.02.2026 11:20
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Coğrafi mesafelerin önemini yitirdiği fakat stratejik bağlantıların geçmişte hiç olmadığı kadar değer kazandığı bir süreçten geçiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ulaştırma konulu ilk konferansı yaklaşık 40 sene önce gerçekleştirildi. Bu süreçte dünya ekonomisi, ticaret yolları, üretim merkezleri ve ulaştırma teknolojileri de köklü bir dönüşüme uğradı. Ulaştırma, malların ve insanların hareketliliğini sağlamanın ötesinde kalkınmanın, rekabet gücünün ve bölgesel entegrasyonun temel unsurlarından biri haline geldi. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan İslam dünyası, bu muazzam coğrafyada doğal koridorlara, dinamik ve genç nüfusa, hızla büyüyen pazarlara hükmetmektedir. Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır. Bizler, kara yollarımız, demir yollarımız, limanlarımız ve havalimanlarımız arasında tesis edilecek güçlü bağlantıların yalnızca aramızdaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inanıyoruz" dedi.

'KÜRESEL TİCARET HATLARINI TAHKİM ETTİK'

Son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdikleri büyük ölçekli projelerle, bu anlayışı somutlaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Modern demir yolu hatlarımız, yük ve yolcu taşımacılığında büyük mesafeler katetti. Büyük liman yatırımlarımız, deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi. Havacılık alanındaki hamlelerimiz ise ülkemizi küresel hava taşımacılığının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor projesine verdiğimiz destekle, tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırıyoruz. Ancak biz bu yatırımları yalnızca ulusal bir çerçevede değerlendirmiyoruz. Hedefimiz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir" diye konuştu.

'ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK'

Erdoğan, yürüttükleri yapıcı müzakereler neticesinde önemli adımlar attıklarını belirterek, "Üye ülkeler arasında ulaştırma hatlarını güçlendirecek bir yol haritasının oluşturulması, uluslararası platformlarda dayanışmanın artırılması ve Türkiye'nin dönem başkanlığında bir Ulaştırma Bağlantısallığı Strateji Belgesi hazırlanması yönünde önemli kararlar aldık. Şüphesiz, kararların etkin biçimde uygulanabilmesi için teknik toplantıların aksatılmaması ve takip mekanizmalarının titizlikle işletilmesi önem taşıyor. İnanıyoruz ki bugün ortaya koyduğumuz irade bunun önünü açacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

