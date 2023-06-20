Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Ankara'da bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ve Barzani'nin fotoğrafına yer verildi. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadeleri yer aldı.
İki liderin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Öte yandan kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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