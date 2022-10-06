Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Altınok arasında gülümseten diyalog - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Altınok arasında gülümseten diyalog

06.10.2022 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Altınok arasında gülümseten diyalog

Tam Bana Göre Festival'de Keçiören Belediyesi'nin standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok arasında samimi bir diyalog yaşandı.

Tam Bana Göre Festival'de Keçiören Belediyesi'nin standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok arasında samimi bir diyalog yaşandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'in açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediyeye ait stant ve gençlere yönelik hizmet tanıtım faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeşitli bilgiler verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, birçok il ve ilçe belediye başkanının da bulunduğu programda Erdoğan ile Altınok arasındaki diyalog gülümseten görüntülere sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il veya ilçe belediyesi demeden tüm belediyelerin projeleriyle yakından ilgilendiğini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Cumhurbaşkanımızla Tam Bana Göre Festival'de buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Kendileri belediye başkanlarımızla birlikte stantlarımızı gezerek tek tek bilgi aldı. Gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan stantta yer alan slot car yarışları ise daha ilk günden yoğun ilgi gördü. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de 5 gün boyunca sinema ve tiyatro gösterilerinden eğlenceli sohbetlere, gastronomiden halk oyunlarına kadar yaklaşık 300 faklı aktivite gerçekleştirilecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Altınok, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Altınok arasında gülümseten diyalog - Son Dakika

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