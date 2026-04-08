Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi

CUHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın durdurulması için tüm diplomatik mekanizmaları harekete geçirirken, liderlerle de sürekli görüşerek, diplomasi kapısının kapanmaması telkininde bulundu.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarına 28 Şubat 2026 tarihinde başladı. Türkiye en başından itibaren çatışma sürecinin doğru olmadığını, tarafların bir an önce ateşkes sağlayıp müzakere ve diplomasi zeminine dönmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırılardan önce başlattığı diplomatik girişimlere ek olarak, 28 Şubat'tan itibaren de Orta Doğu'daki savaşın durdurulması için tüm diplomatik mekanizmaları harekete geçirdi. Liderlerle sürekli görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların bir an önce sona ermesi için diplomasi kapısının kapanmaması telkinlerinde bulundu. İsrail'in saldırganlığının sadece bölge için değil, tüm dünya için tehlikeli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda İran'ın bölge ülkelerine saldırılarının da yanlış olduğunu belirterek yaşanan çatışmalı sürecin bir an önce durdurulmaması halinde daha fazla yaygınlaşacağından duyduğu endişeleri dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle hem ABD Başkanı hem İran Cumhurbaşkanı ile görüşerek bir an önce barış masasına oturmanın önemini vurguladı. Türkiye'nin barışa giden yolda elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade etti.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yaptı. İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın hedef aldığı Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Katar hem bölgedeki son durum ele alındı. Diplomasi trafiğini Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile sürdürdü. Bölgedeki son durum görüşmede değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın hedef aldığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştü. Çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesini dile getirdi. Barış diplomasisi adımlarını Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile sürdürdü. Sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yükselen tansiyonu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede değerlendirdi. Türkiye'nin barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi adımları Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile devam etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini söyledi.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Barış diplomasisi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan görüşme ile sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede ise son durumu değerlendirdi ve barışa yönelik nelerin yapılabileceğini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmelerde de bölgedeki sıcak çatışmaları ve atılabilecek adımları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede de İran'daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını net bir şekilde ifade etti. Çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını belirtti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yapılan görüşmede ise çatışan tarafların istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda telkinlerin yapıldığını belirtti.

PEZEŞKİYAN İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir görüşme yaparak, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hala diyalog zeminini inşa etmek için atılabilecek adımlar olduğunu ifade etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü ve son durumu ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaparak çatışma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Görüşmede, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile ayrı ayrı görüşerek bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüşmesinde ise İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgede daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinde de İran'ın topyekun yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de konuyu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın başından beri aktif bir diplomasi yürüterek, liderler seviyesinde yaptığı telefon ve yüz yüze görüşmelerde çatışmaların daha fazla yayılmasının önlenmesi için girişimlerde bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar sürecin Türkiye'yi daha fazla olumsuz etkilememesi ve krizin suhuletle sona ermesi için gerekli adımları attı.