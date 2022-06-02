Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi

02.06.2022 00:18

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük." sözlerine yanıt verdi. Milletimizin her bir ferdinin eşit derecede saygıyı hak ettiğini dile getiren Akşener, demokrasi, eşitlik ve adalet için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında gezi eylemcilerine yönelik sarf ettiği sözlere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Milletimizin her bir ferdi; inancı, ideolojisi, kimliği ve yaşam tercihleri bakımından bu ülkenin ortak pay sahipleri olarak eşit derecede saygıyı hak ederler. Bu saygı ve anlayış da bizi birbirimize bağlayan, millet yapan duygunun özüdür." ifadelerini kullandı.

Akşener'den Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik sözlerine tepki: Sandık geldiğinde bu istibdata son vereceğiz

Akşener paylaşımının devamında şunları söyledi:

"Milletimizi yoksullukta ve fakirlikte eşitlerken kalan her konuda parçalamaya ve bölmeye adeta yemin eden Bay Kriz ise belli ki iktidarda kalabilmek adına; iyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor. Çünkü sayın Erdoğan için koltuğu, tüm manevi değerlerin bezirganlığını yapabildiği, her şeyi mübah gördüğü bir ticaret sahasıdır.

Akşener'den Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik sözlerine tepki: Sandık geldiğinde bu istibdata son vereceğiz

"ISRARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Mesele kendi iktidarı olduğunda milletimiz ve memleketimizin akıbeti sadece teferruattır. Varsın onlar kirli siyasetlerinin, zehirli dillerinin çamurunda debelensinler. Biz inatla ve ısrarla; hürriyet için, demokrasi için, eşitlik ve adalet için mücadele edeceğiz! Ve o sandık geldiğinde bu istibdata mutlaka son vereceğiz! Hiç merak etmeyin, çok az kaldı!"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gezi parkı eylemcilerine yönelik, "Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Olaylar, Gezi Parkı'ndaki bir kaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber." dedi.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik 'Bunlar çürük, bunlar sürtük' sözlerine Akşener'den tepki geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi - Son Dakika
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