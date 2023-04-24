Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük görevden alındı - Son Dakika
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Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük görevden alındı

25.04.2023 20:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de çok sayıda atama ve görevden alma kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında yer alan Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü görevden aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

VALİLİK VE 3 BAKANLIĞIN İL MÜDÜRLÜĞÜ BOŞALDI

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden ayrılmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük görevden alındı. Böylece depremden sonra valilik ve 3 bakanlığın il müdürlüğü boşalmış oldu.

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de görevden alındı. Teltik'in görevden aldığı bir bürokratın, AK Partililerin girişimiyle yeniden atanması nedeniyle tartışma yaşandığı iddia edilmişti.

İBRİŞİM VE NALBANTOĞLU TİGEM ÜYESİ OLDU

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu üyeliklerine Kamer Erturan İbrişim ile Hakan Nalbantoğlu atandı. İbrişim, 2011, 2015 ve 2018 seçimlerinde AK Parti'den Balıkesir milletvekili aday adayı olmuş ancak üç seçimde de listede yer almamıştı.

LÜTFİ AKCA DA LİSTEDE

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı'na ise Lütfi Akca atandı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akca, halihazırda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

YORUMLAR (2)
  • Nuray Yigit: dul yetim maaşlarıda düzelmedikçe allah şahidimiz bizden akp oy çıkmaz Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Anazarbus : Görevden affını talep etmemişler mi Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük görevden alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük görevden alındı - Son Dakika
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