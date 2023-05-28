Oy kullandığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde kavga çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta olduğu gibi seçimin 2. turunda da oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

SESLER BİR ANDA YÜKSELDİ

Erdoğan oy kullanacağı sınıfa doğru yürürken bir vatandaşın bağırması dikkatleri o yöne çekti. Bir anda sesler yükselirken vatandaşın yanındaki kişiye "10 yıldır sana bakmaya çalışıyorum" dediği duyuldu.

"NE OLUYOR?"

Vatandaşın bağırması üzerine Erdoğan yanındaki AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nur Kabaktepe ve Koruma Müdürü Muhsin Köse'ye dönerek "Ne oluyor?" diye sordu. Korumalar o yöne ilerlerken Erdoğan ise oy kullanacağı sınıfa gitti.