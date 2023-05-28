Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu Üsküdar'da kullandı.
Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı. Erdoğan, kendi sandığında birinci oldu.
Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
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