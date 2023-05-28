Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

28.05.2023 18:45

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı. Sandıktan Erdoğan'a 213, Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı.

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu Üsküdar'da kullandı.

ERDOĞAN SANDIĞINDA BİRİNCİ

Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı. Erdoğan, kendi sandığında birinci oldu.

ERDOĞAN 213, KILIÇDAROĞLU 134 OY ALDI

Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA
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