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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler

02.11.2021 10:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler

Önceki akşam G-20 Liderler Zirvesi için gittiği Roma'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında o kişi de vardı. Erdoğan, dönüş yolunda uçaktaki basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Paylaşılan fotoğraf karesinde bir isim dikkat çekti. Karedeki dikkat çeken isim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu G20 Liderler Zirvesi için Roma'ya gitti. Burada dünya liderleri ile ikili görüşmelere katılan Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı.

UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Pazar akşamı yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ve zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, gazetecilerle bir de fotoğraf çektirdi.

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında ortaya çıktı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yayınlanan fotoğraftaki en dikkat çeken isim ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek oldu. Daha önce Erdoğan'ın uçağında yer almayan Beyaz TV'nin Genel Yayın Koordinatörü olan Osman Gökçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "G20 Roma zirvesini izlemek için Roma'daydık. Türkiye'ye dönüşte Sn Cumhurbaşkanımızın uçakta yaptığı açıklamaları ve ayrıntılarını bu akşam 18.30 da Beyaz Ana Haber de konuşacağız İzlemeniz dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler - Son Dakika
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