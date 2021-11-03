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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

03.11.2021 15:16

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan çirkin paylaşımlar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ise dikkat çeken paylaşımlar geldi. Videolarda, Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanındaki görüntülerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlarla sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Sosyal medya hesabı Twitter'da 'ölmüş' etiketi altında bu iddialar paylaşılınca Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti ve 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

UÇAKTAN İNDİĞİ ANLAR PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da sosyal medya hesabından Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan indiği anlara dair bir görüntü paylaştı.

"BİR YİĞİT HEPİNİZE YETER"

Yiğit Bulut videoya "Bir yiğit hepinize yeter. İstediğiniz kadar asılsız haber yayarak spekülasyon yapmaya çalışın, Türk yargısı bunları yapanlarla ilgili gereken adımları atacak" notunu düştü.

BİR PAYLAŞIMDA ALTUN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.

Çirkin paylaşımlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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