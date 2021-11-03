Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlarla sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Sosyal medya hesabı Twitter'da 'ölmüş' etiketi altında bu iddialar paylaşılınca Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti ve 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

UÇAKTAN İNDİĞİ ANLAR PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da sosyal medya hesabından Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan indiği anlara dair bir görüntü paylaştı.

"BİR YİĞİT HEPİNİZE YETER"

Yiğit Bulut videoya "Bir yiğit hepinize yeter. İstediğiniz kadar asılsız haber yayarak spekülasyon yapmaya çalışın, Türk yargısı bunları yapanlarla ilgili gereken adımları atacak" notunu düştü.

BİR PAYLAŞIMDA ALTUN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.