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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi

30.01.2022 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi

Trabzon'daki açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği çocuğun sözleri gündemi değiştirdi. Sahnede mikrofonu alarak "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain" diyen çocukla ilgili AK Partili Dağ, "Kendi ideolojik yaklaşım veya siyasal tercihleri olduğunda çocukları 'Planlı ve stratejik' şekilde kullanarak istismar edenlerin, bir çocuğun 'Plansız ve öğretilmeden' sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyeti ve Bakanları kurdele kesme töreni için sahneye davet etti. Bu sırada korumalarına talimat veren Cumhurbaşkanı, bir çocuğu da sahneye aldırdı.

"BAY KEMAL CUMHURBAŞKANI AMCAMIN KARŞISINDA KİM?"

Küçük çocuk sahneye çıktıktan sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı.

"MANİPÜLASYON YAPILMASI ACİZLİKTİR"

Tepki toplayan bu sözlerin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, partisi adına bir açıklama yaptı. AK Partili Dağ, "Spontane gelişen bir olayla alakalı yine kirli bir kurgu başlatıldı. Bahsi geçen küçük çocuk, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gelmek için uzunca bir süre ağlıyor. Bunu fark eden Cumhurbaşkanımız çocuğu sahneye aldırıyor ve derdini dinliyor. Kendi ideolojik yaklaşım veya siyasal tercihleri olduğunda çocukları 'Planlı ve stratejik' şekilde kullanarak istismar edenlerin, bir çocuğun 'Plansız ve öğretilmeden' sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

"PEDAGOJİDEN BAHSEDECEK SON İNSANLARDIR"

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Dağ, "Milyonların önünde meclis kürsüsünden el hareketi çekenler, şehit yakınlarına küfredip hiçbir şey olmamış gibi siyasete devam edenler pedagojiden bahsedecek en son insanlardır. Cumhurbaşkanımız ve bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu gibi kirli siyasi kampanyalara alet etmiyor; onların beklentilerine cevap vermekten ve onlara her zaman ahlâkı, iyiliği ve vatan sevgisini aşılamaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi - Son Dakika
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