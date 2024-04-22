Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Irak ile ilişkilerimizi, ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi ziyaret düzenlediği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kendisine ve heyetine gösterilen hüsnükabulden ötürü Irak Başbakanı Sudani'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın ortak tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz önemli bir komşu olduğunu belirterek, "Irak ile ilişkilerimizi, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz. Bugünkü ziyaretimizde bunu bir kez daha teyit etmiş olduk. Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

" PKK'nın Irak'ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık"

Görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkilerini geniş bir yelpazede ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek, Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına inandığını belirterek, "Bu, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir. Irak hükümetinin bu doğrultuda atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız. FETÖ'yle ortak mücadeleye dair beklentilerimiz de bu kulvardaki gündem başlıklarımızdan birini teşkil etti" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT