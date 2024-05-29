Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile telefonda görüşerek Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını belirterek bu hamlenin barış ve adaletin tesisi için önemli olduğunu vurguladı.

29.05.2024 18:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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