Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye deprem konutlarının teslim töreninde konuştu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye deprem konutlarının teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son hak sahibi vatandaş evine yerleşinceye kadar durup dinlenmeyeceklerini ifade etti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'te Şehir Hastanesi, Şahinbey Millet Camii açılışı ve deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının teslim törenine telekonferansla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son hak sahibi vatandaşın evine yerleşinceye kadar durup dinlenmeyeceklerini ifade etti. Erdoğan, Gaziantep'te bugün 10 bin 698 konutun kurasını çektiklerini belirtti.

"Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin hemen ardından 21 Şubatta İslahiye'ye gelmiştik. Bu ziyarette 6 Şubat depremlerinin ilçemizde sebep olduğu yıkımı yerinde gördük. Depremden etkilenen diğer yerlerle birlikte İslahiye ilçemiz için süratle kolları sıvayarak çalışmalara başladık. Geçen sene 31 Mart tarihinde Gaziantep, Kilis afet konutlarının temel atmasını gerçekleştirdik. Ardından Nurdağı ilçemizde 22 Nisan tarihinde inşası tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslim etmenin sevincini yaşadık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Gaziantepli, İslahiyeli, Nurdağlı kardeşlerimiz bu gayretimizi gördüler. Depremin ardından 1 sene geçmiş olsa da her giden canımızın acısını yüreğimizde taşıyoruz. Gaziantep ve ilçelerinde vefat eden 3 bin 904 kardeşimizi ve tüm deprem şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Öleni geri getiremeyiz, fakat yıkılanın yerine yenisini koymak maddi zararları telafi etmek bizim elimizdedir. Bu anlayışla deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz. Gaziantep'te 4 bin 126 binamız yıkıldı. Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 114 bina enkazının tamamını kaldırdık. Ağır hasarlı 14 bin 319 binadan 11 bin 554'ünü enkaz kaldırma işlemi de bitti. Kira yardımı ve diğer destek ödemeleriyle birlikte Gaziantep'e toplam 4,8 milyar TL kaynak aktardık. Gaziantep'e ilimizde bulunan ve dağıtılan çadır sayısı 54 bin 554'tür. Şehrimizin farklı noktalarında 26 bin kişi konteynerlerde kalıyor. Kırsalda kurulan konteyner sayısı 10 bin 674 buralarda barınan kişi sayısı 32 bin 454'tür" dedi.

"Gaziantep'te bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'te 17 bin 425 bin 663 işyeri 839 ahır olmak üzere toplam 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor. Bugünkü törenimizle 10 bin 90'ı il ve ilçe merkezlerinde 608'i kırsalda olmak üzere 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Gaziantep'te 14 bin konutun yapımı sürüyor" şeklinde konuştu.

"En son hak sahibi vatandaşımızda evine yerleşinceye kadar bize durup dinlenmek yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En son hak sahibi vatandaşımız da evine yerleşinceye kadar bize durup dinlenmek yok. El ele gönül gönüle vererek bu sınamanın da üstesinden geleceğiz. Görüyoruz ki Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını süratle sarıyor. Elbette zaman zaman problemler ortaya çıkabiliyor. Toplam 11 ilimizi 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bu derece büyük afetin altından kalkmak her babayiğidin harcı değildir. Dünyada Avrupa ve Amerika'sı dahil hiçbir ülke böyle ağır bir yükün altından bizim gibi dirayetle kalkamaz. Geçtiğimiz senelerde kimi batılı devletler sel ve orman yangınlarıyla uğraşıyor. Türkiye ise en zor olanı alnının akıyla geride bırakmıştır. Milletimizin yakın dayanışmasıyla sadece 1 yılda çok ciddi mesafe kaydettik. Depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerinden barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına, enkazın kaldırılmasından yeni yerleşim yerlerinin planlanmasına kadar birçok kritik eşiği başarıyla atlattık. Ekonomimize maliyeti 104 milyar doları bulan bir felaketi yaşamış olsak ta hasarın büyüklüğü karşısında yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Şüphesiz eksiklerimiz olmuştur. Kimi yerlerde gecikmemiz olmuştur. Ama deprem bölgesi için nasıl çabaladığımıza 85 milyon şahittir. Bundan sonra daha hızlı yol alacağımıza inanıyorum. Yerinde dönüşüm için başvuru sayısı 255 bini aştı. Gaziantep'te bu sayı bin 68'dir. Bu projemizde konutta ve köy evleri için 750 bin TL hibe, 750 bin TL uygun şartlarda kredi veriyoruz. Ahırlı köy evleri için hibe miktarı 750 bin lira kredi tutarı ise bir milyon liradır. Krediler 2 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve faizsizdir. Afet bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Gönlünüzü ferah tutmanızı rica ediyorum. Bu süreçte sorundan nemalananları milletin vicdanına havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın biz sizin için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Deprem konutlarımız hayırlı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP