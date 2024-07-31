Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'ye yönelik suikastı kınadı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'ye yönelik suikastı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye\'ye yönelik suikastı kınadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

31.07.2024 11:44
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır" dedi.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'i desteklemeye devam edeceğine işaret ederek, "İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır. Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'ye yönelik suikastı kınadı - Son Dakika

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