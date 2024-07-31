Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniye'nin suikastını kınadı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin Tahran'da suikast sonucu şehit edilmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.

-Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınadığını ve lanetlediğini belirterek," Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terörün mutlaka son bulacağını, bölgenin ve dünyanın huzura kavuşacağını kaydetti.

Erdoğan, bunun için Türkiye'nin bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerini tüm imkanlarıyla, tüm gücüyle desteklemeye devam edeceğini ifade etti. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" şeklinde konuştu. - ANKARA