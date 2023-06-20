Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde dillendirmişti! "Fetret devri" polemiğine Murat Ongun da dahil oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde dillendirmişti! "Fetret devri" polemiğine Murat Ongun da dahil oldu

20.06.2023 10:04

2024 yerel seçimleri için geri sayım yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti. İBB Başkanı İmamoğlu ise bu sözlere yanıt vererek, İstanbul'un fetret devrinde olduğu iddiasını reddetti.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.

"İSTANBUL'U FETRET DEVRİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: BÜYÜK BİR BUNALIMA SOKTUK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sözlere sert tepki gösterip, "Sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldıran bizler, anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız." dedi.

"FETRET BİTTİ, REKOR DÖNEMİ BAŞLADI"

Bu sözler büyük yankı uyandırırken İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da topa girdi. Ongun Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bugün saat 11.00'de İstanbul'a yeni bir metro hattı için imzalar atılıyor. Metrolarda fetret devri çoktan bitti, rekor dönemi başladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde söylemişti! 'Fetret devri' polemiği bitmiyor! Topa Murat Ongun da girdi
YORUMLAR (4)
  • müjdat: BAGCILAR 100. YILDA EVIMIN ÖNÜNDEKI BITEN METROYU BILE SECİMDEN 14 AY SONRA ACTINIZ KENDINIZ YAPMIŞ HAVASI VERMEK İÇİN YA ŞU YAPTIGINIZ Bİ PROJE YI ÇIKIN ACIKLAYIN KAÇ KM YAPTINIZ KAÇ KM DI Cevap Yaz 59 14 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Metrolar çalışmıyor her gün arızalı bugün Başakşehir de sabah sabah yollarda perişan olduk Cevap Yaz 30 10 Yayından Kaldır
  • özgür Temizyürek: bir gün perişan olun oğlum..biz hergün marketlerde perişanız ya..benzin alırkan perişanız ya...ev araba alma hayalleri bile yok gençlerin artık sizin gibi manhluklar yüzünden... 0 0 Yayından Kaldır
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İmamoğlu: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız İmamoğlu: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde dillendirmişti! 'Fetret devri' polemiğine Murat Ongun da dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde dillendirmişti! "Fetret devri" polemiğine Murat Ongun da dahil oldu - Son Dakika
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