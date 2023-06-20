Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde dillendirmişti! "Fetret devri" polemiğine Murat Ongun da dahil oldu

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.

"İSTANBUL'U FETRET DEVRİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: BÜYÜK BİR BUNALIMA SOKTUK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sözlere sert tepki gösterip, "Sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldıran bizler, anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız." dedi.

"FETRET BİTTİ, REKOR DÖNEMİ BAŞLADI"

Bu sözler büyük yankı uyandırırken İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da topa girdi. Ongun Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bugün saat 11.00'de İstanbul'a yeni bir metro hattı için imzalar atılıyor. Metrolarda fetret devri çoktan bitti, rekor dönemi başladı."