CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları kapsamında, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan mevkiraşı Mattarella ile bir araya geldi - Son Dakika
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