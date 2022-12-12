Morgdaki 67 cesede tecavüz etti! Evinde yapılan aramada ortaya çıkan detay daha feci

Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı tazminat davasını kazandı! Gelen 55 bin lira, TÜRGEV'e bağışlandı - Son Dakika

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