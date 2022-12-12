Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı tazminat davasını kazandı! Gelen 55 bin lira, TÜRGEV'e bağışlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı tazminat davasını kazandı! Gelen 55 bin lira, TÜRGEV'e bağışlandı

12.12.2022 14:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı tazminat davasından 55 bin lira kazandı. Erdoğan, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle kazandığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kazandığı 55 bin lira manevi tazminatı burs olarak bağışladı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yazılı açıklamasında, Akşener'in 2019'da Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğu iddiasıyla Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtıklarını hatırlattı.

MAHKEME 55 BİN LİRA TAZMİNATA HÜKMETTİ

Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.

ERDOĞAN, PARAYI TÜRGEV'E BAĞIŞLADI

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu miktarı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) bağışladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı tazminat davasını kazandı! Gelen 55 bin lira, TÜRGEV'e bağışlandı - Son Dakika

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