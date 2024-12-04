Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito\'yu kabul etti (3)

Politika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖRÜŞMEDE İKİ ÜLKENİN DOSTLUĞUNA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito arasında yapılan görüşmeye dair "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Japonya ile derin dostluk bağları bulunduğunu, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu, iki ülkenin geleceğe birlikte güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Japonya'nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını belirtti" denildi.