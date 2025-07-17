Erdoğan: Terörsüz Türkiye için mücadele ediyoruz - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Terörsüz Türkiye için mücadele ediyoruz

17.07.2025 20:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin itibarını artırmak, Türkiye'yi kardeşlikle büyütmek, Türkiye Yüzyılı'nı menziline suhuletle ulaştırmak, bölücü terör gibi ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin itibarını artırmak, Türkiye'yi kardeşlikle büyütmek, Türkiye Yüzyılı'nı menziline suhuletle ulaştırmak, bölücü terör gibi ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

İlim, fikir ve gönül dünyasının öncülerinden Yusuf Has Hacip'in bundan bin sene önce Kutadgu Bilig'de, "İyi, yokuş tırmanmak gibidir, güçtür, kötü, iniş gibidir kolay elde edilir" tespitini yaptığını ifade eden Erdoğan, aradan geçen yaklaşık 10 asra rağmen bu tespitlerin bugün söylenmiş gibi geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Erdoğan, iyi, doğru, hayırlı, faydalı olanın peşinden gitmenin kolay olmadığını, tıpkı yokuş çıkmak misali zor ve çetin olduğunu, sabır, irade ve emek istediğini söyledi.

"Tekebbüre kapılmadan aziz milletimizin hizmetindeyiz"

İyiliğin millete hizmet etmek, Türkiye'nin şanını yüceltmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İyilik, mazlum ve mağdurlara yardım eli uzatmaktır. Biz iyiye talibiz, zora talibiz. Biz, hak bildiğimiz yolda son nefesimize kadar yürümeye talibiz. Bir başka gönül sultanımız Yunus Emre'nin dediği gibi 'yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil.' Evet, kimseye yüceden bakmadan, kibirlenmeden, tekebbüre kapılmadan, gecemizi gündüzümüze katarak aziz milletimizin hizmetindeyiz. Eksiklerimiz, yapmayı çok istediğimiz halde irademiz dışında ortaya çıkan sebepler dolayısıyla yapamadıklarımız elbette oluyor ama gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı çok iyi biliyor."

"Terörsüz Türkiye"

Erdoğan, milletin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretme iradelerinin ilk günkü gibi diri, canlı, güçlü olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin itibarını artırmak, Türkiye'yi kardeşlikle büyütmek, Türkiye Yüzyılı'nı menziline suhuletle ulaştırmak, bölücü terör gibi ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz. Mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz. Kuvvet kullanılması gerekiyorsa kullanıyoruz. Konuşulması, görüşülmesi gerekiyorsa bunu da çekinmeden yapıyoruz. Şunu milletim bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizde evlatlarımıza üzerinde mutlu, müreffeh ve huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru için yapıyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye'yi muzaffer ve muvaffak kılmak için yapıyoruz."

Temmuz gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısından bu yana içeride ve dışarıda birçok programa, etkinliğe, toplantıya ve zirveye iştirak ettiklerini ifade etti.

1 Temmuz'da AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısının 172'ncisini düzenlediklerini anımsatan Erdoğan, aynı gün Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'u parti genel merkezinde misafir ettiklerini belirtti.

Ertesi gün AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi vesilesiyle hanım kardeşleriyle bir araya geldiklerini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı gün Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmut Meşhedani ve heyeti ile çok verimli bir görüşmemiz oldu. 4 Temmuz'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Hankendi kentindeydik. 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde yaralarını süratle sarıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın da zirveye iştiraki ayrıca anlamlıydı. Buradan bir kez daha sıcak ev sahipliği için İlham kardeşime teşekkür ediyorum. 8 Temmuz Salı günü büyükelçilerin güven mektubu takdim töreni vardı. Ertesi gün ise partimizin son grup toplantısını gerçekleştirerek gündeme dair değerlendirmelerimizi paylaştık."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan: Terörsüz Türkiye için mücadele ediyoruz - Son Dakika

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