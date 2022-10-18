Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu

18.10.2022 16:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu Kadın çiftçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraatte olursa baş, göz üstüne" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu

ANKARA - Kadın çiftçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraatte olursa baş, göz üstüne" dedi.

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sürerken sürpriz bir katılımla programa katıldı. Erdoğan, programa 81 ilden gelen kadın çiftçilerle buluşarak sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bu esnada basın mensuplarına yaptığı açıklamada kadın çiftçilerin önemine değinen Erdoğan, "Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğuna göre, burada erkeklere mesaj var. Erkek çiftçiler, siz neredesiniz. Bazıları kahvehanelerde zar atıyorlar değil mi. Çalışana kim ne der. Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraatte olursa baş, göz üstüne" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2022 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu - Son Dakika

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