Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti. Erdoğan, kan bağışında bulunanlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Ayrıca Erdoğan, Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi.

14.05.2024 16:54
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca Genel Merkez'de düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti.

Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Erdoğan, burada, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak, dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti - Son Dakika

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