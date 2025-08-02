Erdoğan Gençliğe Selam Gönderdi - Son Dakika
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Politika

Erdoğan Gençliğe Selam Gönderdi

02.08.2025 23:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefon bağlantısıyla katılarak partilileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefon bağlantısıyla katılarak partilileri selamladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'in katılımıyla Gevher Nesibe Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirilen "Söz Gençlikte" programına, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve gençler katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Elitaş, gençlerin yoğun talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Sözlerinin başında gençleri selamlayan Erdoğan, "Kayseri gençlik teşkilatımıza İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

Salondakilerin alkışlarla karşılık vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri'de özellikle de bugün gençliğin bu organizesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Dün, İstanbul'da Türkiye gençlik oluşumunun bir araya geldiği, yaklaşık 50 bin gencin bir arada olduğu bir toplantıyı, TÜGVA olarak yaptık. Hakikaten oradaki buluşma, oradaki organizasyon bambaşkaydı. Ben inanıyorum ki Kayseri'de de bugün böyle bir oluşum, böyle bir buluşma kesinlikle aynen bir başka bu işin oluşumudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.

"Dünya artık bize özenmeye başladı"

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş da yaptığı konuşmada, 14 Ağustos'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tarihine damgasını vuran AK Parti'nin doğum gününü kutlayacaklarını bildirdi.

Elitaş, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bizim zamanımızda bilgiye ulaşmak zordu. Ulaşılan bilgiyi en iyi şekilde değerlendiren amacına ulaşıyordu. Şu anda bilgiye ulaşmak çok kolay ama o bilgiyi amaç doğrultusunda kullanmak çok zor. Bizim zamanımızda hep bir bitkinlik, umutsuzluk ve Batı'ya özenmek vardı, onlara karşı duyulan bir alaka vardı. Ama son 10 yıldır, özellikle 5 yıldır savunma sanayisinde, teknolojide ve güvenlikte dünya artık bize özenmeye başladı. Daha önce onlar yapardı biz bakardık ama şimdi 'ben yapabilirim' diyen gençleri görüyoruz, onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ise AK Parti'nin gençlik siyasetini Türkiye'de bambaşka bir konuma getirdiğini kaydetti.

Artık siyasette gençlerin aktör olarak rol aldıklarına değinen İbiş, "Kayseri'de yetişmiş ve emek vermiş bir genç, İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapabiliyorsa, milletvekili adayı olabiliyorsa ve bugün İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu şehre il başkanı olabiliyorsa bu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve gençlere duyduğu güven sayesindedir." dedi.

Gençler olarak çok mutlu olduklarını kaydeden İbiş, AK Parti'nin birçok kademesinde görev alanların gençlik kollarında yetiştiğini söyledi.

İbiş, 81 ilde ve 922 ilçede Türkiye'nin ve dünyanın en örgütlü gençlik yapılanmasına sahip olduklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün 1 milyonu aşkın üyesiyle gençlik kollarımız gerçekten siyasi tarihimize girecek bir hikayeyi gerçekleştiriyor. Bunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yapıyor. AK Parti iktidara geldiğinde bir genç 18 yaşında seçiyor, şehrini yönetebilecek iradeyi 18 yaşında belirleyebiliyor ama ne diyoruz, 30 yaşına kadar biz ona 'dur kardeşim' diyoruz. 'Sen seçilemezsin, sen yönetemezsin, sen bir genç olarak yönetileceksin' diyen bir anlayıştan biz bugünlere geldik. Ama ne yaptı Cumhurbaşkanımız. İlk önce bunu 2007'de 30'dan 25'e, sonra 2017'de de bunu 25'ten 18'e indirerek bu ülkede gençlerin önündeki siyaset yapma yasağını kaldırmıştır. Gençlere, ülkesine, milletine ve memleketine hizmet etme fırsatı vermiştir. O yüzden Cumhurbaşkanımız gençlerle yürüyen bir lider. Bugün kuşak tartışmaları yapıyorlar. Bu tartışmaları yapanlar, 2017'de seçilme yaşı 25'ten 18'e düşerken meclise yanlarında iki tane kendi gençlik kollarından 18 yaşındaki genci aldılar, 'Bunlar mı ülkeyi yönetecek', 'Bunlar mı milletvekili olacak' dediler. Kendi gençlik kollarındaki gençleri göstererek, aciz ve hakir görerek gençlere bunu layık gördüler. Bugün gençlerden medet umuyorlar. Siz o gün de gençlere güvenmediniz. Bugün de gençlere güvenmiyorsunuz. Yarın da güvenmeyeceksiniz. O gün de gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dı, bugün de gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan, yarınlarda da gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan olacak."

Program, protokolün gençlerle hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan Gençliğe Selam Gönderdi - Son Dakika

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