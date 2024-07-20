Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde kutlamalara katıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki

Kıbrıs'ta Yunanistan destekli darbenin ardından Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinde 50 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaya barış ve özgürlüğü getiren harekatın 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen kutlamalara katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılmak üzere Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçti. Erdoğan, tören alanında alkışlarla karşılandı.

Tören başladı

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreni, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başladı. Tören, Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayrakların KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teslim edilmesiyle devam ediyor.

Tören, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmi geçitle sona erecek. - LEFKOŞA