Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel\'i kabul etti
26.02.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Üstel, "İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındasınız. Güçlü Türkiye'yi yarattınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

"SİZİN GÜCÜNÜZLE RAHAT EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan KKTC Başbakanı Üstel, "Öncelikle hayırlı yaşlar. İyi ki doğdunuz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındasınız. Güçlü Türkiye'yi yarattınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Ünal Üstel, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti - Son Dakika

AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:58:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.