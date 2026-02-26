Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel\'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan KKTC Başbakanı Üstel, "Öncelikle hayırlı yaşlar. İyi ki doğdunuz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındasınız. Güçlü Türkiye'yi yarattınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
