Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenlerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi. - LEFKOŞA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?