Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde açılış ve temel atma törenlerinde konuştu: (2) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde açılış ve temel atma törenlerinde konuştu: (2)

20.07.2025 19:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC ile diplomatik, siyasi, ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC ile diplomatik, siyasi, ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. Biz bunun eninde sonunda gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin açılış törenlerine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, turizmin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik büyümesinde ve dünya vitrinindeki görünürlüğünde hayati rol üstlendiğini söyledi.

Ercan Havalimanı'nı, çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilediklerini belirten Erdoğan, "Sadece ulaşımda değil, turizmde, istihdamda ve yatırımlarda da KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik." dedi.

Erdoğan, dijitalleşme alanında, veri güvenliği ve elektronik devlet çalışmalarıyla daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli destekler verdiklerini anımsatarak, kamu hizmetlerinin, dijital ortamda sunulmasını kolaylaştıracak sistemler kurduklarını, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli şekilde yapabilmesinin önünü açtıklarını, şimdi de fiber altyapı yatırımlarıyla, bu süreci daha da ileri bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

"Kıbrıs Türkü'nün asırlık su hasretine son verdiklerini, içme suyunun ardından tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz." diyen Erdoğan, "Mesarya Ovası sulama hattı ile verimliliği artıyor, narenciye paketleme tesislerinden soğuk hava depolarına, yem üretim merkezlerinden hayvancılık desteklerine kadar tüm üretim zincirini güçlendiriyoruz. Balıkçılık limanları ve tarımsal laboratuvarlarla kırsalda kalkınma yeniden canlanıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde okullaşmaya önem verdiklerini, bu kapsamda 12 okulun bakım ve onarımının tamamlandığını belirterek, 13 okulda çalışmaların sürdüğünü, Gönyeli Bölgesi'ne yapılacak yeni okulla, bölgenin ihtiyacının büyük kısmının da karşılanacağını bildirdi.

"Altyapı projelerine 300 milyon liralık kaynak sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bireye değil, aileye ve topluma dokunan politikalarla güçlü toplum, güçlü gelecek hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini, Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezleri'nin hayata geçirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Enerji alanında arz güvenliğini pekiştirmeye yönelik teknik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

" Türkiye'den Denizaltı Kablo ile Elektrik İletimi Projesi bu çerçevede ilerliyor. Bu stratejik proje ilerlerken, kısa vadeli arz güvenliğini sağlamak amacıyla 7 mobil elektrik santralini de devreye almış bulunuyoruz. 18 belediyemizin altyapı projelerine 300 milyon liralık kaynak sağladık. Şunu herkesin bilmesini isterim. Attığımız her adım, diktiğimiz her taş, sadece bir bina, bir yol, bir tesis değil aynı zamanda kardeşliğimizin, dayanışmamızın, geleceğe olan ortak inancımızın bir sembolüdür. Kuzey Kıbrıs Türkü'nün birliği, beraberliği, huzuru ve refahı için biz buradayız. Her zaman da burada olacağız."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile tam bir uyum içindeyiz. Bunun için ne diyoruz? ' Ay Yıldız, Aynı Yoldayız'. Ersin Bey'in (Tatar) ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. KKTC ile diplomatik, siyasi, ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. Biz bunun eninde sonunda gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz.

Rabb'im yürüyüşümüzü menziline vasıl eylesin. Aramıza fitne sokmak isteyenlere, fırsat vermesin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, birazdan büyük bir heyecan ve gururla katılacağımız 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu güzide projelerde emeği geçen işçisinden mühendisine, teknikerinden mimarına, yüklenici firmasından kurum ve kuruluşlarımıza herkese kalpten teşekkürlerimi sunuyorum."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve KKTC bakanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral ile temel atma törenlerini gerçekleştirdi.

İlk önce Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelini atmak için canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan'ı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek karşıladı.

Bakan Memişoğlu, "Kardeşlerimizle beraber burada sizin vizyonunuz, hayaliniz olan şehir hastanesi konseptinde bir hastanenin temelini atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa sürede hastanenin yükseleceğinin görüleceğini belirtti.

Erdoğan, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın bulunduğu Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin açılışına canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun 4,5 kilometrelik kesimiyle toplam 10,5 kilometreyi Girne Köprülü Kavşağı ile açtıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde açılış ve temel atma törenlerinde konuştu: (2) - Son Dakika

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