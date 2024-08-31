Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Filistin'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler"

-"Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak"

-"Bahriyeli olmanın, böyle güzide bir eğitim görmenin ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Bu çatı altında kazandığınız değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır"

-"Gerekirse bu uğurda kahraman ecdadımız gibi korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumakta hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız"

-"MİLGEM projemizle dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz. Uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. Hava savunma sistemlerinde kendimizi sürekli geliştiriyoruz"

-"Herkesin denizi ufku kadardır. Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir"

-"Birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir, hatta Türkiye'nin Libya'da Asya'da Afrika'da ne işi var diyen işgüzarlar da çıkabilir. Türkiye'nin vizyonundan rahatsızlık duyanlar olabilir"

-"Biz bunlara kulak asmayacağız. Türk dış politikasına Ankara yerine dışarıdan bakanların tezviratlarına aldırmayacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.