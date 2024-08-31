Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Filistin'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler' - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Filistin'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Komşumuz Irak\'la, İran\'la, Suriye\'yle, Filistin\'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, komşularıyla ilgilenmeyenlerin art niyetli veya cahil olduğunu belirtti. Ayrıca, kız öğrencilerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin deniz güvenliği ve savunma sistemleri konusunda da çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

31.08.2024 17:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Filistin'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler"

-"Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak"

-"Bahriyeli olmanın, böyle güzide bir eğitim görmenin ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Bu çatı altında kazandığınız değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır"

-"Gerekirse bu uğurda kahraman ecdadımız gibi korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumakta hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız"

-"MİLGEM projemizle dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz. Uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. Hava savunma sistemlerinde kendimizi sürekli geliştiriyoruz"

-"Herkesin denizi ufku kadardır. Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir"

-"Birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir, hatta Türkiye'nin Libya'da Asya'da Afrika'da ne işi var diyen işgüzarlar da çıkabilir. Türkiye'nin vizyonundan rahatsızlık duyanlar olabilir"

-"Biz bunlara kulak asmayacağız. Türk dış politikasına Ankara yerine dışarıdan bakanların tezviratlarına aldırmayacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Kara Harp Okulu, Filistin, Türkiye, Suriye, İran, Irak, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Filistin'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler' - Son Dakika

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