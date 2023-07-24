Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı! Bütün dünyaya net bir çağrı yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı! Bütün dünyaya net bir çağrı yaptı

24.07.2023 16:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü sebebiyle dikkat çeken mesajların yer aldığı bir açıklama yayınladı. Erdoğan, "Lozan Anlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lozan Anlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz." dedi.

"TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ"

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümüdür. Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Antlaşması'nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir. Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir. Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri'nden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir.

"TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdasıdır. Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lozan Anlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabbim Türkiye'yi ilelebet payidar eylesin diyorum."

YORUMLAR (2)
  • Murat : Reis lozanla biz hak kaybına uğramadık mi yanlış mı hatırlıyorum:) şimdi kazandığımız haklar falan demişsin :) akp li kardeşlerim ne diyorsunuz buna tam Lozan Antlaşmasınin 100 yılı da dolmusken aslında biz kazanım elde etmişiz :)) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Azat Deniz: Bir varmış bir yokmus Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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