Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif, doğruluk ve cesaret timsali idi"

"Uğradığı haksızlıklar sebebiyle ömrünün son senelerini Mısır'da geçirmek zorunda kalan Akif buna rağmen ülkesine ve milletine asla küsmemiştir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mehmet Akif, doğruluk ve cesaret timsali idi.