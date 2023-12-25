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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif, doğruluk ve cesaret timsali idi" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif, doğruluk ve cesaret timsali idi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in doğruluk ve cesaret timsali olduğunu belirtti. Erdoğan, Akif'in uğradığı haksızlıklar sebebiyle ömrünün son senelerini Mısır'da geçirmek zorunda kaldığını ancak buna rağmen ülkesine ve milletine asla küsmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif, doğruluk ve cesaret timsali idi"
25.12.2023 - 22:46,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif, doğruluk ve cesaret timsali idi"

"Uğradığı haksızlıklar sebebiyle ömrünün son senelerini Mısır'da geçirmek zorunda kalan Akif buna rağmen ülkesine ve milletine asla küsmemiştir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mehmet Akif, doğruluk ve cesaret timsali idi.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Akif, Edebiyat, Politika, Son Dakika

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