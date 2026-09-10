Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'ye geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'ye geldi. Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Bu birlik bu beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek toplu açılış töreni ve çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Güneysu ilçesine geçti. Burada hemşerileri tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, Merkez Camii önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Otobüs içerisinden kısa bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, gençlerle fotoğraf çekildi. Hemşerilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sevgili hemşerilerim sizleri Güneysu'da böyle bir güzel yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik bu beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Vali'mden de öğrendiğim kadarıyla 'Bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor 'dedi. Buna da sevindim. Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de - Son Dakika

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