Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır\'a gidiyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

18.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:28
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır'ı ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenecek Zirve'ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacaktır. Zirve'ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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