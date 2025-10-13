Erdoğan Mısır'a Gidiyor, Yılmaz Vekil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Erdoğan Mısır'a Gidiyor, Yılmaz Vekil

Erdoğan Mısır\'a Gidiyor, Yılmaz Vekil
13.10.2025 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek. Bu duruma ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Arap Cumhuriyeti ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Mısır'da Gazze'deki ateşkese ilişkin toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi" için Mısır'a gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu.

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan Mısır'a Gidiyor, Yılmaz Vekil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mississippi’de futbol maçında saldırı: 4 ölü, 12 yaralı Mississippi'de futbol maçında saldırı: 4 ölü, 12 yaralı
A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı
Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti
Trump’ın planladığı tarihi liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı Trump'ın planladığı tarihi liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı
Arda Güler: Sesimizi yer, gök, su dinlesin Arda Güler: Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

23:17
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçeli yıldıza veto
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza veto
22:56
Ateşkesi sevinçle duyurmuştu Ünlü Filistinli gazeteci, İsrailli çeteler tarafından öldürüldü
Ateşkesi sevinçle duyurmuştu! Ünlü Filistinli gazeteci, İsrailli çeteler tarafından öldürüldü
22:32
Sebastian Syzmanski’den kornerden ağızları açık bırakan gol
Sebastian Syzmanski'den kornerden ağızları açık bırakan gol
21:49
Donald Trump: Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
Donald Trump: Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
20:50
MHP’li Yönter’den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var
MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var
20:47
Trump ve Sisi davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 00:49:23. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan Mısır'a Gidiyor, Yılmaz Vekil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.