Erdoğan Mısır\'a Gidiyor, Yılmaz Vekil

Mısır'da Gazze'deki ateşkese ilişkin toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi" için Mısır'a gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.