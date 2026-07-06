Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte\'yi kabul etti
06.07.2026 19:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye dair fotoğraf ve video paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve video paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti - Son Dakika

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