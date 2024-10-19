Politika

İşte haftanın en çok kazandıranı

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Yeni atama kararları belli oldu! Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu denilen gözü dönmüş bir caninin elinde ABD, BM oyuncak olmuş durumda"

"50 bin masumun katilinin sorumlusu İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir ama İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar"

"Gezi olaylarında bir ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin'de ve Lübnan'da göremedik, göremiyoruz"

"Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz"

"Bu gerçeği korkusuzca haykıran tek ülke Türkiye'dir"

"Geçtiğimiz günlerde şehadet şerbetini içen Yahya Sinvar'a rahmet diliyorum"

"Muhalefetin gevşekliği bizi alakadar etmez. Onlar rakı masalarında geyik muhabbeti çevirirken biz bölgemizdeki yangını söndürmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.