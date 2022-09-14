Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Amerika'ya gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Amerika'ya gidiyor

14.09.2022 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Amerika'ya gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Özbekistan'a, ardından da Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Özbekistan'a, ardından da Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Semerkant'ı ziyaret edecek. Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde 'Diyalog Ortağı' statüsünü elde ettiği 2012 yılından bu yana, Türkiye'den Zirve toplantılarına Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım ilk kez gerçekleşecek. 16 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek Zirve Oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeler yapması da öngörülmekte.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni takiben, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'ne katılmak üzere, ABD'ye hareket edecek. Cumhurbaşkanı, 'İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası' temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurul'un ilk gününde katılımcılara hitap edecek ve Genel Sekreter António Guterres'le görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca Erdoğan, ziyaret vesileyisle çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın, 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle, ABD'de yerleşik Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Musevi kuruluş temsilcilerini kabul etmesi ve Türk- Amerikan İş Konseyi tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek etkinliğe katılması da öngörülüyor.


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Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Amerika'ya gidiyor - Son Dakika

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