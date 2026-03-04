Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi.

Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Özel Kuvvetler Komutanlığına gelişinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler askeri törenle karşıladı.

Öte yandan iftarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı, Musa Heybet ve Salih Ayhan ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı.