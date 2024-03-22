Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e darbe sözleri için özür dilemesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e darbe sözleri için özür dilemesi çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel\'e darbe sözleri için özür dilemesi çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuşarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e darbe sözleri nedeniyle özür dilemesi çağrısında bulundu. Erdoğan, darbelerde acı çekenlerin, işkence görenlerin ve hayatı kararanların tüm Türkiye'ye bir özür borcu olduğunu belirtti ve vatandaşların 31 Mart'ta bu darbe sever zihniyete gereken dersi sandıkta vereceğine inandığını söyledi.

22.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özgür efendinin darbelerde acı çekenler, işkence görenler, hayatı kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır. Kendisi hiç vakit kaybetmeden çıkıp milletimizden, meclisimizden ve istismar ettiği gençlerimizden özür dilemelidir. Milletimiz ve uğruna bedeller ödediğimiz demokrasimiz adına biz bunun takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın da 31 Mart'ta bu darbe sever zihniyet hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuştu. Çankırı il merkezindeki Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen miting alanını binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Biz Çankırı ile tüm Türkiye için canla başla çalışırken CHP'nin başını çektiği muhalefetin durumu ise gerçekten içler acısı. Ne millete hizmet etmek niyetindeler, ne de bu yönde bir çabaları var. Vizyon, proje, ufuk, eser, icraat desen zaten hak getire. Ziya Paşa'nın güzel bir beyti var, 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Biz hizmet ve eser bırakıyoruz. Muhalefet bavullarla, valizlerle, çantalarla taşınan balya balya paralar dışında elle tutulur hiçbir işleri yok. Dolar çantalarda, bavullarda, avrolar çantalarda, bavullarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz, 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta bizim milletim sizi sandıklara gömecek. Bir büroda 5-6 kişi toplanıp nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan şaibeli paralarla saatlerce kule yapıyor. 'Açıkla' deyince panikle sağa sola saldırıyorlar. Hatırlarsınız, bunlar son seçim yenilgisinin ardından değişim diye bir şey başlatmışlardı. Güya kendilerini yenileyecek, faşist zihniyetlerini değiştirecek, milletle artık kavga etmeyeceklerdi. Sonuç, tam bir fiyasko oldu" dedi.

"Sözünün nereye gittiğini bilen, aklı başında, demokrasiyi özümsemiş genel başkanlar böyle şeyler söylemez"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'darbe' sözlerine eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel başkanlık koltuğunda oturun kişi değişti ama CHP'nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre miskal dönüşüm olmadı. CHP'nin yeni genel başkanı tıpkı selefi gibi darbe sever çıktı. Öyle ki televizyondan gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Neymiş, belli yaşın altındakiler milli iradeye kast ederse bu iyiymiş, doğruymuş, faydalıymış. Kafaya bak. Bunların eski genel başkanlarının 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin açtığı yoldan gittiği, tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gittiği akşamı hatırlıyorsunuz, değil mi? Şimdi Bay Bay Kemal'e Ankara'da bir daire tuttular, orada istirahat ediyor. Çok açık ve net söylüyorum. Sözünün nereye gittiğini bilen, aklı başında, demokrasiyi özümsemiş genel başkanlar böyle şeyler söylemez. Darbelerin bu ülkeye ödettiği faturalara vakıf siyasetçiler böyle cümleler kuramazlar. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet parti yöneticisine rastlayamazsınız. Ancak Türkiye'de özgürlükler ve demokrasi konusunda mangalda kül bırakmayanlar, sandıktan umutlarını her kestiklerinde bu tür hezeyanlara saldırıyorlar. Buradan, milli iradenin kalesi Çankırı'dan Özgür efendiye şu gerçeği hatırlatmaktan fayda görüyorum. Türkiye'de darbeler dönemi açık ve netti. Artık tamamen kapanmıştır. İktidara giden yolu vesayetçilerde arama devri sona ermiştir. Her kim milletin iradesine kast ederse karşısında bizi bulur, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi genci yaşlısıyla, kadını erkeği ile 85 milyonu bulur. Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değildir, sandıktır. Sandık dışında başka yollara tevessül edenlerin akıbeti hüsran olacaktır. Özgür efendinin darbelerde acı çekenler, işkence görenler, hayatı kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır. Kendisi hiç vakit kaybetmeden çıkıp milletimizden, meclisimizden ve istismar ettiği gençlerimizden özür dilemelidir. Milletimiz ve uğruna bedeller ödediğimiz demokrasimiz adına biz bunun takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın da 31 Mart'ta bu darbe sever zihniyet hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e darbe sözleri için özür dilemesi çağrısında bulundu - Son Dakika

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