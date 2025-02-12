Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan\'ın başkenti İslamabad\'a ulaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ve Endonazya'nın ardından Asya turunun son durağı olan Pakistan'a ulaştı.

12.02.2025 23:18  Güncelleme: 00:40
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ve Endonazya'nın ardından Asya turunun son durağı olan Pakistan'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Savunma Bakanı Khawaja Asif, Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı. Karşılamanın ardından havalimanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad'da konaklayacağı otele giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç bulunuyor.

Başbakanlık binasında yarın Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7'nci Toplantısı'na katılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şerif ile anlaşmalar için yapılacak imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması planlanıyor. Ayrıca, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanlığı binasında ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı - Son Dakika

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