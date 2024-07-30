Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ahlaksızlık tehdidin boyutlarını gözler önüne serdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ahlaksızlık tehdidin boyutlarını gözler önüne serdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi" -"Gazzeli 40 bin masum ölmemiş gibi eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor" -"Ben de insanım...

30.07.2024 18:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi"

-"Gazzeli 40 bin masum ölmemiş gibi eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor"

-"Ben de insanım ben de Müslümanım diyen birinin böyle bir tabloya rıza göstermesi mümkün mü?"

-"Kardeşlerim, bu gidiş gidiş değildir. Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur. Pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisini kim verebilir?"

-"Netanyahu yönetiminin yularını elinde tutanların bu katliam şebekesine dur demesi gerekiyor. Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymadaki niyeti de biliyoruz"

-"Ne söylüyorsak bölgedeki kanın durması için söylüyoruz. Biz İstiklal Marşı'nın Korkma diye başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez"

-"İstedikleri kadar çirkinleşsinler, Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar"

-"Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu günlere çarpışa çarpışa geldik"

-"Bize gazete manşetlerinden süre verenler oldu ama yanıldılar. Bizi darbeyle devirmek isteyenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık"

-"Üstümüze yollanan ne kadar piyon varsa ya meydana ya dağa gömdük. Korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Bugün de aynı yerdeyiz dimdik ayaktayız"

- "Türkiye olarak bundan 500 yıl önce Yahudilere kucak açtıysak bugün de mazlum ve mağdurların yanındayız"

-"Bizim için zalimin de mazlumun da kimliğinin bir önemi yoktur"

-"Macron beni davet etti, ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum dede gitme dedi niye dedim orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi, o görüntüleri gösterdi tamam kızım gitmeyeceğim dedim"

-"İnsanları birleştirmesi gereken spor etkinliği maalesef insanlığa değerlere düşmanlıkla açıldı"

-"Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir"

-"İlk fırsatta Sayın Papa'yı arayacağım. Hristiyan alemine, tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım"

-"LGBT lobisi Batı'yı esir aldı. Ses çıkaramıyorlar, biz çıkarıyoruz. CHP çıkarmasa ne yazar, DEM çıkarmasa ne yazar"

-"LGBT sapkınlığını 'özgürlük' olarak lanse edenlerin başörtülü sporculara tahammül edememesi, bunların kafalarındaki özgürlük tarifini de ortaya koymaktadır"

-"Paris'te sahnelenen rezaletin herkesin gözlerini açacağına, hepimiz için bir uyanış, bir toparlanma vesilesi olacağına inanıyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ahlaksızlık tehdidin boyutlarını gözler önüne serdi - Son Dakika

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