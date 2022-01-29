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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

29.01.2022 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet biz iklim değişikliği ile mücadeleye gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet biz iklim değişikliği ile mücadeleye gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız." dedi.

Erdoğan, Gümrük Müdürlüğü Kompleksi Fuaye Alanı'nda düzenlenen partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte bugün 3 bin 500 kişilik spor salonunun açıldığını anımsattı.

Toplantının düzenlendiği salonun küçük olduğu uyarısında bulunan Erdoğan, "Bu toplantıyı Giresun gençliği ile ana kademesiyle, kadın kollarıyla orada yapmamız gerekiyor. Artık AK Parti'yi, bizi böyle yerlere sıkıştırmaya kalkmayın. İnşallah bunun rövanşını yaz başlarında bu büyük salonumuzda yapmamız ve işin hakkını vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kuruluşundan itibaren AK Parti Giresun teşkilatlarında görev alanlara teşekkür etti.

Dereli ilçesinin, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinden en fazla zarar gören ilçe olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarını harekete geçirerek Giresunlu kardeşlerimizin o zor günlerinde, devletlerine en çok ihtiyaç duyduğu kritik anlarda hamdolsun sahipsiz, çaresiz bırakmadık. İlgili bakanlıklarımızın yoğun gayretleri neticesinde Giresunlulara söz verdiğimiz şekilde sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bugün de Dereli ve Doğankent'te inşası tamamlanan afet konutları, iş yerleri ve altyapı yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdik. Gidenleri tekrar geri getiremeyeceğimizi elbette biliyoruz. Kayıplarımızın acısı halen içimizi karartmaya devam ediyor ancak afetzede kardeşlerimizin dertlerine derman olabildiğimiz, acılarını bir nebze hafifletebildiğimiz için de kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Devletimizin gücünü, büyüklüğünü, kerim vasfını böyle günlerde gösterebildiğimiz için mutluyuz, gururluyuz."

Dereli'den sonra Giresun merkezde de on binlere hitap ettiklerini, yapımı tamamlanan tesislerin açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, önemli eserlerin Giresun'a kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumları tebrik etti.

"Çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğimize inanıyorum"

Bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken diğer taraftan da benzer acıların tekrar yaşanmaması için yoğun çaba harcadıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içinde riskli alanların ve riskli yapıların tespiti için çalışıyor, alınması gereken tedbirler hususunda hem ikazlarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor. Nerede bir eksik, hata, sorun varsa hemen oraya müdahale ediliyor. Devletimizin yürüttüğü bu mücadelenin başarılı olması, halkımızın da sürece sahip çıkmasına, samimiyetle destek vermesine bağlıdır. İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Şayet biz iklim değişikliği ile mücadeleye gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız. 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin' buyuran bir peygamberin ümmeti olarak çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğimize inanıyorum."

Dertlerinin millet, gayelerinin hizmet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "aşk ile çalışan yorulmaz" inancıyla aziz millete hizmet için gece gündüz demeden koşturduklarını dile getirdi.

Zorlu kış şartlarına rağmen hemen her hafta bir ilin misafiri olduklarını, önceki hafta da Aydın'ı ziyaret ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Arnavutluk'a yaptığımız ziyarette, Laç şehrinde depremde evleri yıkılan Arnavut kardeşlerimize konutlarını teslim ettik. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i, El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi resmi temaslar yapmak üzere ülkemizde ağırladık. Bu vesileyle ticaretten savunmaya, turizmden eğitime kadar birçok alanda bu ülkelerle iş birliğimizi güçlendirecek pek çok anlaşma imzaladık. Hiçbir engel tanımadan Türkiye'yi büyütmeye, Türkiye'yi güçlendirmeye, her platformda milletimizin çıkarlarını savunmaya devam ediyoruz."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Giresun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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