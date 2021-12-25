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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı

25.12.2021 18:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adının verildiği Karataş'taki GASMEK merkezinin resmi açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adının verildiği Karataş'taki GASMEK merkezinin resmi açılışını yaptı.

Vefatıyla bütün ülkeyi yasa boğan ünlü Türk sanat müziği bestekarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adının yaşatılacağı Karataş'taki kurs merkezinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Açılış konuşmasının ardından protokol, merkezi gezerek GBB Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın şehirdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın hatırası GASMEK'te yaşatılacak

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sanat müziğinin duayen bir ismini kaybettiklerine dikkati çekerek, "Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca üstadımızı ahirete uğurladık. Hakka uğurladık. Kendisini hakka uğurlarken burada da görüldüğü üzere eğitim merkezinde onun adına açılış yapıyoruz. Rabbim Alaeddin Yavaşca hocamızı cennetiyle buluştursun" diye konuştu.

Modern mimarisiyle göz dolduran merkezde 14 atölye, spor salonu ve 210 kişi kapasiteli çok amaçlı salonun yanı sıra kreş bölümünde 7 derslik, 1 uyku odası bulunacak. Ayrıca merkez kütüphane ve hikaye odası, ebru, mozaik, resim, teknoloji robot, ahşap ve müzik atölyeleri, seminer odası, eğitmen odası ve bunlara hizmet eden mekanlarla da vatandaşa hizmet verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gaziantep, Karataş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kurs Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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