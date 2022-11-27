Küçük çocuğun ilginç teklifini, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 kelimeyle reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Törende ise küçük bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru gündem oldu.

ŞEHİTLERE RAHMET OKUNDU

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan üç askere Allah'tan rahmet dileyip alandakilerden şehitler için Fatiha okumalarını isteyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyoruz. İnşallah bu harekâtlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hâle getirmekte kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"PATATES YİYELİM Mİ?"

Öte yandan tören sırasında sahnede duran küçük bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç bir teklif yaptı. Erdoğan'ı evlerine davet eden çocuk "Bizim eve gidip patates yiyelim mi?" diye sordu. Erdoğan minik çocuğun davetini, "İşimiz çok" diyerek reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:

"Bilindiği gibi Konya ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 kilometreyi bulan yolu bin 371 metrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü, 420 metrelik tüneli 6 kilometrelik Çumra bağlantısıyla gerçekten iftihar verici bir eserin açılışını yapıyoruz. Konuşmamdan sonra dev ekranda bu açılışı yapacağız.

"KENDİ ALANINDA ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK KÖPRÜSÜ"

Eğiste Hadimi Viyadüğü, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen sekiz orta ve iki kenar ayakları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür. Böylece, İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerimiz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı Yüksek Hızlı Tren Garı ile çeşitli yol kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz."

AFŞİN BARAJI KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen Konya Afşar Hadimi Barajı'nın 127 metre yüksekliği ve 1 milyar liralık maliyetiyle Türkiye tarımına önemli katkı yapacak bir eser olduğunu belirtti. Suyun medeniyet ve bereket olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulama projeleri tamamlandığında 290 bin hektar araziye bereket getirecek Afşar Hadimi Barajı'nın bu açılışla su toplamaya başlayacağını ifade etti.