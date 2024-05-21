Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanya, İsrail mezalimine karşı uluslararası çabalara katkı sağlayacak - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanya, İsrail mezalimine karşı uluslararası çabalara katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır.

21.05.2024 22:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün imzaladığımız ortak ortak bildiri ile Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin tesisini temin ettik. Bu sayede ilişkilerimizde tarihi bir aşama kaydettik. Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. 15 milyar dolar hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayisi ve askeri alandaki iş birliğimiz Romanya'yla ilişkilerimizin önemli sacayaklarından birini teşkil ediyor" dedi.

Romanya'yla gerek ikili düzeyde gerek NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi Sayın Başbakan'la paylaştım. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz" diye konuştu.

Rumen vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiklerini,

bu şekilde beşeri münasebetlerin artacağına inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum" dedi.

Görüşmelerinde, Ukrayna'da üçüncü yılına giren savaşın gidişatını da ele aldıklarını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sundu, sunmaya da devam ediyor. NATO müttefikimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Romanya'yla ilişkilerimizi, ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanya, İsrail mezalimine karşı uluslararası çabalara katkı sağlayacak - Son Dakika

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