Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra depremzede ailelere yapımı tamamlanan evlerinin anahtarını teslim etti.
Evlerinin anahtarını almaya gelen ailelerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye gelen depremzede bir vatandaşın gassallık yaptığını öğrenince "Ooo görevi de ne biliyor musunuz? Gassal... Bu aralar gassal bayağı formda" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan programda yaptığı konuşmada son 2 yılda deprem bölgesine 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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