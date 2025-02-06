Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Politika

Başakşehir\'de kar yağışı etkili oluyor; bazı araçlar yolda kaldı

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra depremzede ailelere yapımı tamamlanan evlerinin anahtarını teslim etti.

"BU ARALAR GASSAL BAYAĞI FORMDA"

Evlerinin anahtarını almaya gelen ailelerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye gelen depremzede bir vatandaşın gassallık yaptığını öğrenince "Ooo görevi de ne biliyor musunuz? Gassal... Bu aralar gassal bayağı formda" ifadelerine yer verdi.

"BÖLGEYİ AYAĞA KALDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Öte yandan programda yaptığı konuşmada son 2 yılda deprem bölgesine 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.