Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

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Adıyaman'da gerçekleştirilen 6 Şubat depremleri anma programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerinin anahtarını teslim etmek için sahneye davet edilen aile ile yakından ilgilendi. Depremzede vatandaşa mesleğini soran ve gassal yanıtını alan Erdoğan, "Ooo bu ara bayağı formda" karşılığını verdi.

06.02.2025 16:50
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Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra depremzede ailelere yapımı tamamlanan evlerinin anahtarını teslim etti.

"BU ARALAR GASSAL BAYAĞI FORMDA"

Evlerinin anahtarını almaya gelen ailelerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye gelen depremzede bir vatandaşın gassallık yaptığını öğrenince "Ooo görevi de ne biliyor musunuz? Gassal... Bu aralar gassal bayağı formda" ifadelerine yer verdi.

"BÖLGEYİ AYAĞA KALDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Öte yandan programda yaptığı konuşmada son 2 yılda deprem bölgesine 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Devletimizin ve milletimizin dayanışması ile bölgeyi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Adıyaman, Deprem, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Security Spcialist:
    Işte bizim Insanlarımız böylem nankör. Ne yapsan boş, ne etsen boş. Maalesef yapılan herşey hiçe sayarlar. Ama kimse kör değil. Allah sizi Başımızdan eksik eylemesin Sayın Çumhurbaşkanımız R.T.Erdoğan. 1046 468 Yanıtla
    SnOW gRaiN:
    allahim herkese beyin verirken sana niye ..... verdi 1 0
    Derman null:
    ula deprem olalı ne kadar zaman oldu.Eve şimdi veriyorlar farkında mısın.Bu zamana kadar nerelerde kaldılar.Birde halen verilmeyenler var.Yahu depremden dolayı yapılan evlerden bile övücü şeyler buluyorsunuz helal vallaha.Farkındamisin deprem ha insanların kurulu düzeni gitti 1 0
    VillaUmut:
    İnş Allah kör değildir diyelim o halde :) 0 0
  • miray:
    Kendinizi Kandırıyorsunuz Millet Artık Bu Numaralı Yutmaz... Vicdan Merhamet Kalmadı 310 1039 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    evleri teslim ederken bile sov yapıyorsunuz. sizin gibi bir bela daha once bu ulke basına gelmemistir 290 939 Yanıtla
    Enis Çakar:
    seninkiler oldaydi bi Boko yapamazdi 0 1
    yusuf ÇAKMAK:
    kardeş her hafta kura çekimi var binlerce insana ev dağıtıyo CHP zihniyeti yapabilir miydi bukadar binayı kısa zamanda bırakta şovunu yapsın nankör olmayın 1 0
  • murat2069:
    DEVLETİN HER KURUMU HALKA HİZMET İÇİN VARDIR VE GOREVİ ODUR BİZİM ULKEMİZ GERİ KALDIGI İÇİN DEVLET OKUL TEMELİ ATSA ALKIŞ VS YA BU HALKIN İHTİYACI DEVLETTE BUNU YAPMAK İÇİN O KOLTUKTA OTURUYOR LUTUF SAYMAYIN BUNU VERGİLER BUNUN İÇİN 250 938 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Cumhurbaşkanı büyük hayranlıkla gassal dizisini izlediğini bilen yancıları özellikle gassal depremzedeyi getirmişler, 19 205 Yanıtla
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